Jugendliche prügeln in Vorarlberg mit Longboards auf Mann ein

Drei Jugendliche haben am vergangenen Mittwoch am Bahnhof Bregenz mit ihren Longboards auf einen 34-Jährigen eingeschlagen. Der Mann wurde dabei verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Exekutive mitzuteilen.

Die tätliche Auseinandersetzung zwischen den drei Heranwachsenden und dem 34-Jährigen entbrannte gegen 21.00 Uhr im Bereich der Rolltreppe. Anschließend machten sich die Jugendlichen in Richtung Festspielhaus davon. Laut Polizei wurde der Vorfall von mehreren Passanten beobachtet.

(APA)