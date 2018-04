Diebin kam mit Kuchen und Blumen zu steirischen Pensionisten

Einen dreisten Einschleichdiebstahl haben Polizisten in der Oststeiermark klären können. Eine 35-jährige Frau hat demnach über einen mitgebrachten Kuchen und Blumen Zutritt zum Haus eines betagten Ehepaares in Hartberg (Bezirk Hartberg-Füstenfeld) erhalten. Später wurden dem Paar aus einer Tasche im Arbeitszimmer mehrere hundert Euro entwendet, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Laut Polizei hat sich die 35-jährige Bosnierin bereits im März das Vertrauen des älteren Ehepaars (86 und 84 Jahre) erschlichen. Nachdem sie mit Kuchen und Blumen vor der Tür des Wohnhauses der Pensionisten stand, wurde ein Kaffeekränzchen im Haus gehalten. Nach einiger Zeit täuschte die Besucherin einen Besuch der Toilette vor, kam aber längere Zeit nicht zurück: Sie war bereits im Arbeitszimmer und dürfte dort Bargeld aus einer Tasche gestohlen haben. Als die Hausbewohner dies bemerkten und die Frau zur Rede stellten, flüchtete sie zu Fuß.

Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Nach weiteren Erhebungen konnten die Polizisten der Polizeiinspektion Hartberg nun aber eine Frau ausforschen, die sich bereits wegen weiterer Einschleichdiebstähle in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft befindet. Die 35-Jährige habe sich bereits geständig gezeigt.

