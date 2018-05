Duo überfiel Juwelier in Wien: Männer mit Beute geflüchtet

Zwei Männer haben am Montagnachmittag ein Juweliergeschäft in Wien-Favoriten überfallen. Die beiden waren unbewaffnet. Sie konnten mit ihrer Beute flüchten. Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Gegen 16.00 Uhr stürmte einer der Männer in das Schmuckgeschäft in der Favoritenstraße nahe des Reumannplatzes. Er riss gezielt teuren Schmuck aus der Vitrine. Eine Angestellte wollte dies verhindern, doch der Mann stieß sie zur Seite, ehe er davonrannte. Sein Komplize hielt währenddessen vor dem Geschäft Wache. Die Frau wurde leicht an einem Finger verletzt.

(APA)