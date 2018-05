Großeinsatz: 13-Jähriger ging in Alter Donau unter

Ein junger Mann ist am Dienstagnachmittag beim Schwimmen in der Alten Donau offenbar untergegangen. Andere Jugendliche verständigten die Einsatzkräfte. Es wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, diese war am Nachmittag noch im Einsatz, berichtete die Polizei.

Die Jugendlichen waren mit einem Tretboot unterwegs. Ihren Angaben zufolge sei der Jugendliche in der Alten Donau geschwommen, plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Gegen 13.30 Uhr verständigten sie den Notruf. Die Polizei suchte am Land, in der Luft mit Hubschrauber und im Wasser in Zusammenarbeit mit Feuerwehrtauchern und Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung nach dem Abgängigen.

(APA/Red. )