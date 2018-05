Ausweichroute für 13A: Zweimal Neubaugasse

Wien. Die Baustelle für die U2 in Wien-Neubau wird in den kommenden Jahren einiges über den Haufen werfen – unter anderem die Route des 13A. Der Bus benötigt während der U-Bahn-Bauarbeiten nämlich eine Ausweichstrecke. Geht es nach den Wiener Linien, soll der Bus ab Mitte 2019 in beiden Richtungen durch die Neubaugasse fahren. Das berichtet die „Bezirkszeitung“.

Demnach gibt es auch bereits erste detailliertere Pläne der Wiener Linien für diese Route: Alle elf Schanigärten, die auf der Strecke liegen, sollen erhalten bleiben, drei davon werden um bis zu 20 Meter verschoben. Für die zwei bis drei Ausweichen, die für diesen zweispurigen Busverkehr in der Neubaugasse notwendig werden, sollen maximal neun Parkplätze wegfallen. Noch im Mai sollen Details mit Unternehmern und dem Bezirk ausverhandelt werden.

Beide wehren sich allerdings gegen die doppelte Führung des Busses. Laut dem Bericht hat der Chef der Kaufleute Neubaugasse bereits vor Längerem eine Petition gestartet. Auch der grüne Bezirkschef, Markus Reiter, ist dagegen: Er drängt darauf, dass der 13A während der Zeit, in der er in der Kirchengasse nicht verkehren kann, in die Stiftgasse ausweicht.

Hochfrequentierte Station

Die neue U2/U3-Station Neubaugasse soll nach Stephansplatz die am zweitmeisten frequentierte Station werden. Die verlängerte U2 kommt von der Station Rathaus, fährt weiter zur Pilgramgasse und bis zum Matzleinsdorfer Platz. Die neue U5 fährt vom Karlsplatz über die Station Rathaus nach Hernals. (red.)

