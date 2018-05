Tote im Neusiedler See: Verdächtiger wollte Leiche "kosten"

Der Beschuldigte im Fall einer vor knapp drei Wochen im Neusiedler See bei Rust entdeckten, zerstückelten Frauenleiche hatte Teile der Toten eingefroren und habe diese laut seiner Aussage später "kosten" wollen. Das gab die Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Identität des Opfers ist noch ungeklärt.

Der 63-jährige Seehüttenbesitzer aus Wien, der Verbindungen ins Burgenland hat, soll Ende März das spätere Opfer in der Nähe des Westbahnhofs in der Bundeshauptstadt kennengelernt haben, sagte StA-Sprecherin Verena Strnad. Das genaue Datum ist nicht bekannt, zwei Tage kämen für dieses Treffen infrage. Er habe die Frau mit nach Hause genommen. Dort seien die beiden in Streit geraten und er habe sie schließlich erwürgt, schilderte die Sprecherin der Anklagebehörde. "Im Anschluss daran hat er ihren Leichnam mehrfach zerteilt" und sei danach nach Rust gefahren, um mit einem Boot auszufahren und die sterblichen Überreste im See zu versenken.

Eine wichtige Rolle bei der Ausforschung des Verdächtigen spielten Leichenspürhunde. "Die Leichenspürhunde haben im unmittelbaren Bereich der Bootsgarage von unserem Beschuldigten Zeichen gegeben und auch bei der Seehütte", berichtete Ermittlungsleiter Harald Brenner vom Landeskriminalamt Burgenland (LKA). Außerdem habe sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der erzählte, dass er den Verdächtigen kenne und sich nicht sicher sei, "ob er nicht wieder rückfällig geworden ist".

Schließlich habe man drei Objekte durchsucht. "Die Suche in der Bootsgarage und in der Seehütte ist negativ verlaufen", teilte Brenner mit. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Wieners habe man allerdings DNA-Spuren des Opfers entdeckt. Der Verdächtige wurde 14 Tage nach dem Fund des Torsos festgenommen. Zwei Tage später wurde Untersuchungshaft verhängt.

Torso Mitte April gefunden

Um die Identität des Opfers zu klären, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Brenner soll es sich um eine Frau im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren handeln. Sie sei zierlich und schlank gewesen, etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß und habe das rötlich-schwarze Haar kurz getragen. Die Frau weise eine Zahnfehlstellung auf, wobei man aber nicht wisse, ob diese nach außen gut sichtbar war. Weiters soll sie zwei Ohrlöcher gehabt, sonst aber keinen Schmuck getragen haben. Die Polizei bittet mithilfe eines Fotos um Mithilfe. Hinweise an das LKA werden telefonisch unter 059 133 103333 oder via Mail unter LPD-B-LKA@polizei.gv.at erbeten.

Der Torso der Frau war am 13. April in der Ruster Bucht entdeckt worden. Noch am selben Tag bargen Cobra-Taucher den Kopf, später fand man weitere Leichenteile, die in Wien obduziert wurden. An der Suche waren nicht nur Spezialtaucher, sondern auch Leichenspürhunde und Feuerwehrleute aus Rust, Purbach und Neusiedl am See beteiligt. 14 Tage nach der Auffindung der Toten wurde der verdächtige 63-Jährige, der laut Strnad ein "massiv einschlägig getrübtes Vorleben im Bereich der Gewalt und des Sexualverbrechens" aufweist, festgenommen. Er sei im Oktober 2016 aus dem Maßnahmenvollzug bedingt entlassen worden.

Beschuldigter mehr als 20 Jahre im Vollzug

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat unterdessen Details aus dem Vorleben des Beschuldigten öffentlich gemacht. Er wurde am 17. Oktober 2016 bedingt entlassen, wofür sich damals ein beigezogener Sachverständiger, behandelnde Ärzte und Psychologen der Justizanstalt ausgesprochen hätten. Der Mann habe sich da bereits mehr als 20 Jahre im Vollzug befunden.

Bei der Entscheidung für seine Freilassung aus der Wiener Haftanstalt sei auch berücksichtigt worden, dass der Beschuldigte das letzte Jahr seiner Anhaltung als Freigänger in einer betreuten Wohneinrichtung verbracht hatte. "Er integrierte sich gut, zeigte sich einsichtig, selbstkritisch und stand - bis zuletzt - in engem Kontakt zu seinem Therapeuten und seinem Bewährungshelfer", berichtete Christina Salzborn, Leiterin der Medienstelle des Wiener Landesgerichts.

Nach der Entlassung habe er sich bis zum Frühjahr 2018 in einer betreuten Wohneinrichtung aufgehalten. Er "ging einer geregelten Tagesstruktur nach und hielt sämtliche Weisungen ein. Die Berichte der Bewährungshilfe und seiner Betreuer waren positiv und erfolgversprechend", betonte die Sprecherin. Im Frühjahr 2018 bezog er nach Einholung einer zustimmenden Stellungnahme seiner Betreuer eine eigene Wohnung, absolvierte aber laut Gericht weiterhin die Therapie und hielt sich an die ihm erteilten Weisungen.

Maßnahmenvollzug vor Freiheitsstrafe

Liegt bei einer verurteilten Person eine geistige oder seelische Abartigkeit höheren Grades vor, die aber nicht zur Zurechnungsunfähigkeit führt, so ist unter bestimmten Umständen neben der Freiheitsstrafe auch die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auszusprechen. Die Unterbringung im Maßnahmenvollzug erfolgt vor der eigentlichen Freiheitsstrafe, wird auf diese jedoch angerechnet.

Auch aus der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sieht das Gesetz die Möglichkeit der bedingten Entlassung vor, hielt Salzborn fest. Die bedingte Entlassung hat nur zu erfolgen, wenn nach dem Verhalten in der Anstalt, der Persönlichkeit des Insassen und seiner Gesundheit, der konkreten Vorgeschichte, seiner Entwicklung und der Aussicht auf ein redliches Fortkommen anzunehmen ist, dass keine Gefährlichkeit mehr besteht. Jedenfalls sei dabei eine Probezeit von zehn Jahren festzusetzen.

Bedingte Entlassungen aus Anhaltungen werden in der Regel nur unter der Bedingung von Weisungen und Auflagen gewährt, so etwa Bewährungshilfe, Absolvierung von Psychotherapie, Alkoholabstinenz, Aufnahme einer geregelten Tagesstruktur und mitunter auch einer Wohnungsweisung in einer speziellen, betreuten Einrichtung. Vor der Entscheidung wird stets eine Stellungnahme der betreuenden Anstalt und ein Gutachten eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Psychiatrie eingeholt. Dabei wird die Vorgeschichte der Person als auch die Entwicklung während der Anhaltung einbezogen, ebenso frühere Gutachten und medizinische Unterlagen.

