Wie sicher sind heimische Spitäler?

Wien. Erstmals werden in österreichischen Spitälern aus Sicherheitsgründen sogenannte Bodycams eingesetzt. Konkret sind Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Tirol Kliniken ab Montag mit kleinen, am Körper getragenen Videokameras ausgestattet – zur „Deeskalation und Einsatzdokumentation“, erklärte Jürgen Schreiber, Security-Manager der Innsbrucker Klinik. Damit rückt das Thema Sicherheit in den heimischen Spitälern wieder in den Fokus. „Die Presse“ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)