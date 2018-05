In Tirol vermisster Königspython hatte sich in Kasten versteckt

Ein seit über einer Woche vermisster Königspython ist wieder aufgetaucht: Die etwa eineinhalb Meter lange Riesenschlange hatte sich in einem Kasten in der Wohnung seines Besitzers in einem Mehrparteienhaus in Schwaz verkrochen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Besitzer hatte zunächst vermutet, dass das Tier aus der Wohnung entkommen war.

Die Riesenschlange war in der Nacht auf den 27. April aus ihrem Terrarium ausgebüxt. Als der Besitzer das bemerkt hatte, verständigte er die Polizei. Die Suche nach dem Tier blieb zunächst erfolglos, bis der Besitzer den Königspython am Samstag im Kasten entdeckte.

(APA)