Frau setzt Mistkübel in Brand - um Tankstelle auszurauben

In Graz-Eggenberg hat eine Frau offenbar in der Nähe einer Tankstelle zwei Mistkübel in Brand gesetzt, damit sie unbemerkt Geld aus der Kassa der Tankstellen stehlen konnte.

Die (noch unbekannte) Täterin soll Dienstagabend in der Reininghausstraße zwei Müllcontainer angezündet haben - dann verständigte sie selbst das Tankstellenpersonal und drei Gäste über den Brand. Als diese die Tankstelle verließen, um den Brand zu löschen, nutzt die Frau einer Aussendung der steirischen Polizei zufolge die Gelegenheit, um Bargeld (unbekannter Höhe) aus der Kassa zu stehlen.

Die Löscharbeiten wurden von der Berufsfeuerwehr Graz durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die 20 bis 25 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß sein soll.

(mpm)