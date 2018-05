Obersteiermark: Frau tot - Sohn lässt sich einliefern

Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die blutüberströmte Leiche einer Frau (50) von ihrem Lebensgefährten im gemeinsamen Einfamilienhaus aufgefunden worden. Als Tatverdächtiger wurde der Sohn (31) der Toten festgenommen. Er war in der Nacht leicht bekleidet am Bahnhof Leoben herumgelaufen und daraufhin in die Nervenklinik nach Graz gebracht worden.

Der Lebensgefährte (39) der 50-jährigen entdeckte die Leiche, die voller Blut war, gegen 6.00 Uhr in der Küche. Er kam gerade von der Nachtschicht nach Hause und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Da eine Gewalttat vermutet wurde, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Nach der Begutachtung durch die Gerichtsmedizinerin und den Staatsanwalt erhärtete sich der Verdacht gegen den Sohn.

Der 31-Jährige, der ebenfalls in dem Einfamilienhaus wohnt, war um 3.00 Uhr im nahen Leoben, nur mit einer Unterhose bekleidet, am Bahnhof herumgerannt und wurde ins LKH Graz-Südwest eingeliefert. Seine Befragung sollte am Nachmittag stattfinden. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.

(APA)