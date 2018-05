Schuss in Mistelbach: 18-Jähriger plante "Amoklauf"

Ein 18-jähriger Grundwehrdiener soll am Mittwochnachmittag vor einem Schulzentrum im niederösterreichischen Mistelbach einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen haben. Inzwischen sind immer mehr Details zu der Tat bekannt. So soll der junge Mann, er ist Grundwehrdiener beim Bundesheer, ein Massaker geplant haben: "Er hat es vor der Polizei gestanden, dass er einen Amoklauf geplant hat", sagte Friedrich Köhl, der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Freitag.

Da jedoch die Waffe wegen einer Hemmung versagte, soll der der 18-Jährige die Baikal-Schrotflinte, die er samt Munition wenige Tage zuvor in einem Waffengeschäft erstanden hatte, weggeworfen haben und davongelaufen sein. Das Opfer wurde von mehreren Schrotkugeln getroffen, hat aber laut Polizei "keine gravierenden Verletzungen" erlitten. Dass der 19-Jährige getroffen wurde, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand "Zufall" gewesen, hieß es am Freitag seitens der Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Schütze hatte neben der Waffe auch einen dunklen Mantel in der Nähe des Tatorts zurück gelassen. Ausgeforscht wurde er durch die Registrierungsnummer der Flinte.

Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes. Der Verdächtige war am Mittwochabend festgenommen worden und wartet inzwischen in der Justizanstalt Korneuburg auf die Entscheidung, ob Untersuchungshaft verhängt wird. Diese soll am heutigen Freitag fallen.

Tat angeblich in Brief angekündigt

Dass das Opfer doch nicht zufällig ausgewählt wurde, dafür spricht eine angebliche Ankündigung der Tat. Wie der "Kurier" am Donnerstag berichtete, soll der 18-Jährige seiner Mutter in einem Brief geschrieben haben, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte "für das, was sie ihm angetan haben". Der Verdächtige soll dem Bericht zufolge die HAK in Mistelbach für wenige Monate selbst besucht haben. Er habe damals selbst die Schule verlassen wollen, von Problemen mit Mitschülern habe er nicht gesprochen, so die Mutter gegenüber dem "Kurier". "Er war bis jetzt immer ein ganz normaler Jugendlicher, zwar immer sehr ruhig, aber psychisch stabil meiner Meinung nach", hieß es demnach in einer Stellungnahme der Frau. Die Existenz des Briefes des mutmaßlichen Täters wurde bisher weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft bestätigt.

Ermittlungen werden "noch längere Zeit" dauern

Während die Einvernahmen demnächst abgeschlossen sein sollten, werden die Ermittlungen "noch längere Zeit in Anspruch nehmen", sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag.

Neben Erhebungen im Umfeld des 18-Jährigen müssten auch Telefon-, Internet- und Computerdaten ausgewertet werden, was mehrere Wochen dauern könnte.

