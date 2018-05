150 Feuerwehrleute bei Großbrand in Kärntner Werft im Einsatz

In Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Samstag in der Halle einer Bootswerft ein Brand ausgebrochen. Das Feuer dürfte im Dachbereich entstanden sein, die Ursache war vorerst unbekannt. Die Feuerwehren standen mit rund 150 Personen im Einsatz, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Brand brach kurz nach 15.00 Uhr aus. Eine von zwei Hallen einer Bootswerft, die rund 8.000 Quadratmeter groß ist, stand in kürzester Zeit in Flammen. Nach ersten Informationen brach das Feuer im Dach aus, die Rauchsäule war Kilometer weit zu sehen. Das Gebäude stand in Vollbrand, daher wurde der Verkehr umgeleitet.

(APA)