Wo Michael Ludwig liefern muss

Am heutigen Montag kommt es in der Wiener Stadtregierung zum größten Umbau seit Jahrzehnten. Denn heute präsentiert der designierte Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, sein neues Team, mit dem er auch in die Wien-Wahl ziehen wird, die spätestens 2020 stattfindet. Die neue Stadtregierung wird ein klarer Schnitt zur Ära seines Vorgängers Michael Häupl sein. Auf sie warten eine Reihe von Baustellen. Die wichtigsten Punkte im Überblick.