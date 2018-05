Neue Wiener Stadtregierung: Quereinsteigerin wird Kulturstadträtin

Die Umbildung der Stadtregierung durch den designierten Bürgermeister Michael Ludwig hat eine Überraschung gebracht. Die deutsch-österreichische Kulturmanagerin Veronica Kaup-Hasler wird Wiener Kulturstadträtin. Sie war als Dramaturgin am Theater Basel, war Festivaldramaturgin bei den Wiener Festwochen und Indentantin des Gegenwartskunstfestival "steirischer Herbst". Kaup-Hasler wurde soeben SPÖ-intern als Kulturstadträtin präsentiert, wie der "Presse" mehrere Teilnehmer der Sitzung bestätigen.



Daneben gibt es keine unerwartete Änderungen. Peter Hacker, Chef des Fonds Soziales Wien wird Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat. Kathrin Gaal übernimmt das Wohnbauressort von Michael Ludwig. Umweltstadträtin Ulli Sima bleibt ebenso in der Stadtregierung wie Bildungs- und Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Und auf Finanzstadträtin Renate Brauner folgt Wien Holding-Chef Peter Hanke.



Neuer Landtagspräsident wird der SPÖ-Kultursprecher Ernst Woller. Er folgt in dieser Funktion Harry Kopietz.

Veronica Kaup-Hasler (Archivbild) als Kulturstadträtin ist die größte Überraschung in Ludwigs Team – Mirjam Reither

Präsentation zu Mittag

Der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig wird am 24. Mai zum neuen Bürgermeister und damit Nachfolger von Noch-Stadtchef Michael Häupl gewählt. Die SPÖ verfügt über insgesamt sechs amtsführende Stadträte.

Die Wiener Genossen tagen seit dem frühen Vormittag im Rathaus. Angesetzt sind Sitzungen des Präsidiums, des erweiterten Vorstands sowie des sogenannten Wiener Ausschusses, dem größten Gremium der Stadt-Roten. Die Präsentation des neuen Regierungsteams erfolgt voraussichtlich um 12 Uhr.

Die Präsentation im Livestream: