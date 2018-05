Wegen Terrordelikten verurteilt

Foreign Terrorist Fighters. Unter dieser Bezeichnung sorgten vor einiger Zeit jene Leute international für Aufsehen, die von verschiedenen Ländern in die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Gebiete reisten. Also vor allem nach Syrien und in den Irak. Auch aus Österreich fuhren etliche Personen in den Jihad. Oder hatten dies zumindest vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)