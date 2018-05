30.000 Tschetschenen leben in Österreich

30.000 bis 40.000 Tschetschenen dürften derzeit in Österreich leben – wie viele es genau sind, das lässt sich nicht exakt sagen, schließlich werden Tschetschenen in der Statistik nicht ausgewiesen. Sie werden als Staatsbürger der russischen Föderation geführt, auch wenn diese in Österreich laut Migrationsexperten überwiegend Tschetschenen sind – vor allem, wenn es um Asyl geht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)