Kärnten: Großbrand auf Mülldeponie

Mindestens 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag bei einem Brand auf einer Mülldeponie in Kärnten im Einsatz gestanden. Das Feuer war gegen 23.30 Uhr in einer Lagerhalle der Mülldeponie und Entsorgungsanlage Tainach bei Völkermarkt ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. in der Haus-, Sperr- und Gewerbemüll gelagert worden war.

Da diie Gefahr bestand, dass giftige Gase aufsteigen, mussten die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz ausrücken, sagte Feuerwehreinsatzleiter Franz Roscher. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Roscher rechnete damit, dass der Einsatz "bis späten Freitagnachmittag" dauern werde.

Die Feuerwehren verhinderten auch mit Hilfe eines Löschroboters

ein Übergreifen der Flammen auf ein Werksgebäude in der Nähe. Was den Brand verursachte, war vorerst unklar. Verletzt wurde niemand, als das Feuer ausbrach waren keine Mitarbeiter auf dem Deponiegelände.