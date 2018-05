Wenn Täter die Opfer schrecken

Wien. Derzeit arbeiten um die 80 Experten in zwei Kommissionen (eine im Justiz-, eine im Innenressort) an einem Strafrechtsreformpaket. Ein Ansatz weist in Richtung der Straftäter. So sollen (ganz wie dies der nunmehrige Bundeskanzler, Sebastian Kurz, im Wahlkampf gefordert hat) die Sanktionen für sexuellen Missbrauch und Gewaltdelikte (vor allem an Kindern) weiter verschärft werden. Täter sollen durch gerichtliche Weisungen künftig besser kontrolliert werden. Beispiel: die Weisung an einen pädophilen Täter, eine Sexualtherapie zu machen.



Die zweite Stoßrichtung: Opferschutz. Bereits verbriefte Opferrechte sollen künftig besser durchgesetzt werden. Etwa das Recht auf Verständigung von der Haftentlassung des Täters. Dieses Recht wurde erst 2016 ausgebaut. In der Praxis funktioniert es aber nicht so recht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)