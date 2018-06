Glühwürmchen beobachten

An Waldrändern und in lockeren Sträucherzonen, vor allem aber in feuchten Wiesen taucht in nächster Zeit eines der wunderbarsten Spektakel der heimischen Natur auf: Die Glühwürmchen beginnen mit ihren nächtlichen Tänzen.

Die Zeit des Leuchtkäferflugs beschränkt sich auf wenige Wochen, deshalb zahlt es sich unbedingt aus, in die lauen Frühsommernächte hinauszuwandern und in nicht von Beleuchtung lichtverschmutzten Wiesen und Auen nach den blinkenden Männchen des Kleinen Leuchtkäfers Ausschau zu halten.

Was hier den Schimmer erzeugt, ist übrigens der Zerfallprozess einer Substanz namens Luciferin, was sich aus „lux“, Licht, und „ferre“, bringen, herleitet und mit dem Begriff „Lichtbringer“ übersetzt werden könnte.

?Ute Woltron

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)