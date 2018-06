Johannisnüsse und -öle

Da wir nunmehr Juni schreiben und der Johannistag am 24. in greifbare Nähe rückt, dürfen wir Sie freundlich daran erinnern, dass in dieser Zeit zum einen die grünen Johannisnüsse gepflückt, zum anderen die goldgelben Blüten des Johanniskrauts eingesammelt werden müssen.

Möglicherweise nicht überall, doch in manchen Gegenden des Landes ist die Natur aufgrund der warmen Witterung ein wenig schneller unterwegs als in normalen Jahren. Wer also Nussschnäpse, Schwarze Nüsse und das blutrote Johannisöl fabrizieren will, kann schon vor dem normalen Stichtag zur Ernte schreiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)