Falsche Pizza geliefert: Angestellte mit Schlagstock bedroht

In der Stadt Salzburg ist am Samstag kurz vor Mitternacht ein 35-jähriger Mann in ein Lokal gekommen, um sich über eine falsch gelieferte Pizza zu beschweren. Der aufgebrachte Kunde bedrohte zwei Angestellte wild gestikulierend mit einem Teleskop-Schlagstock und dürfte die zwei Männer dabei auch leicht verletzt haben.

Andere Angestellte verständigten darauf die Polizei. Die Beamten trafen den 35-Jährigen noch vor dem Lokal an. Der Mann bestritt vorerst, einen Schlagstock bei sich zu haben, die Polizisten fanden die Waffe aber schließlich auf einer Fensterbank.

Der rabiate Salzburger wurde festgenommen und nach der Vernehmung in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

(APA)