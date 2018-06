Feuerwehr rettet drei Personen aus Marchfelderhof

Im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram in Niederösterreich hat die Feuerwehr nach einem Brand drei Personen aus dem Gebäude gerettet. Laut ORF Niederösterreich ist der Brand um sechs Uhr früh in der Küche ausgebrochen.

Drei Personen konnten das Obergeschoß wegen des Rauchs nicht verlassen. Sie wurden von der Feuerwehr mit Atemschutzmasken aus dem Gebäude geholt. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. Weil der Betrieb an eine Brandmeldeanlage angeschlossen ist, war die Feuerwehr rasch vor Ort.

>>> Zum Bericht von ORF Niederösterreich

(red.)