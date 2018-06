Wasserschaden verzögert Eröffnung des Grazer "Nova-Air Flugdecks"

Die Eröffnung des "Nova-Air Flugdecks" am Dach des Hotel Novapark im Grazer Bezirk Gösting verschiebt sich in den September. "Wir hatten in der Nacht auf Samstag einen heftigen Wassereinbruch beim Neubau", erklärte Direktor Ricardo Nickel. Neu aufgestellte Rigips-Wände seien dadurch zerstört worden. Tage der offenen Tür werden nun am 8. und 9. September sein.

Eigentlich hätte die Eröffnung der Event-Location mit zwei Flugzeugen bereits Anfang Juli stattfinden sollen. Der Wassereinbruch dürfte einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich verursacht haben, sagte Nickel.

