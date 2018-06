Schüsse bei Verfolgungsjagd in Niederösterreich

In Velm-Götzendorf (Bezirk Gänserndorf) sind am Montag bei einer Verfolgungsjagd Schüsse gefallen. Ein wegen Verdachts des Einbruchs mit Haftbefehl gesuchter 67-jähriger Österreicher wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker hatte ein Beamter am späten Vormittag an der B8 in Tallesbrunn in der Gemeinde Weikendorf den amtsbekannten Gesuchten in einem Auto erkannt. Eine daraufhin in Dürnkrut aufgestellte Straßensperre habe der 67-Jährige umfahren.

Der Mann habe in der Folge seine Flucht über etwa 20 Kilometer und durch mehrere Ortschaften fortgesetzt, wobei Fußgänger ebenso wie andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet worden seien. In Velm-Götzendorf habe der Gesuchte schließlich eine Straßensperre durchbrochen, wobei das Fluchtauto und ein Einsatzfahrzeug der Polizei beschädigt wurden.

Auf den Wagen des 67-Jährigen seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Das Auto sei auch im Bereich der Fahrerseite getroffen worden. Der Lenker habe seine Flucht aufgeben müssen, seine Festnahme sei widerstandslos erfolgt.

Wie Schwarzenecker zudem mitteilte, habe eine Frau im Zusammenhang mit dem Vorfall über Atemprobleme geklagt. Sie sei Beifahrerin in einem Pkw gewesen.

(APA)