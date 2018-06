Islamexpertin Seyran Ates im Gespräch über Frauenrechte, Identität und Selbstbestimmung

Seyran Ates, Rechtsanwältin und Autorin türkisch-kurdischer Herkunft, setzt sich seit Jahren für einen säkularen liberalen Islam ein. 2007 wurde die Frauenrechtlerin wegen ihres Engagements für Integration und Gleichberechtigung in Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

2017 gründete Ates eine liberale Moschee für Frauen und Männer in Berlin, wo sie lebt und arbeitet. In dieser Moschee beten und predigen Frauen und Männer gleichberechtigt zusammen.

Am 21. Juni in Graz (19 Uhr, Kunsthaus) und 22. Juni in Klagenfurt (19 Uhr, Konzerthaus) nimmt Ates an einer vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) veranstalteten und von "Presse"-Redakteur Köksal Baltaci moderierten Podiumsdiskussion zum Thema Frauenrechte, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung teil.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter www.integrationsfonds.at/veranstaltungen