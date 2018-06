Unbekannter überfiel mit Schreckschusspistole Trafik in Tirol

Ein maskierter Unbekannter hat am Freitag mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Trafik in Wattens in Tirol im Bezirk Innsbruck-Land überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte und forderte Geld, bevor er zu Fuß und ohne Beute flüchtete, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb vorerst negativ.

"Der Mann hat die Trafik gegen 17.10 Uhr betreten und die Angestellte mit der Schreckschusspistole bedroht", erzählte der Polizist. Als die Frau der Forderung nach Geld nicht nachkam und in Richtung des Mannes ging, verließ dieser die Trafik. Die Angestellte wollte den Täter verfolgen, bis dieser schließlich auf offener Straße seine Pistole auf den Boden richtete und abfeuerte.

"Die Frau musste daraufhin husten, weshalb wir davon ausgehen, dass die Waffe mit einer Reizstoffpatrone geladen war", so der Beamte. Der Mann konnte in der Folge zu Fuß flüchten. Die Angestellte blieb unverletzt. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt des Überfalls nicht in der Trafik.

Der Täter wurde als rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug vermutlich ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der Mann hatte zurückgekämmte, glatte Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und Abschürfungen im Gesicht.

(APA)