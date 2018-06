Rund 60 verendete Fische trieben bei Purbach im Neusiedler See

Ein Spaziergänger hat am Freitag rund 60 tote Fische im Neusiedler See bei Purbach im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gefunden. Die Fische trieben im Hafenbereich in der Nähe des Ufers, bestätigte Bürgermeister Richard Hermann einen Bericht der "BVZ" vom Freitag.

Laut Hermann dürften starke Regenfälle der vergangenen Tage für das Fischsterben verantwortlich sein: Der Regen schwemme Stickstoff aus dem Schilfbereich in den See, wodurch kurzfristig der Sauerstoffgehalt des Wassers sinke und die Fische ersticken. Die toten Tiere seien bereits von Gemeindemitarbeitern entsorgt worden, sagte der Bürgermeister.

(APA)