S1 bei Schwechat: Elf Tonnen Kunststoff in Flammen

Ein Brand eines mit Kunststoffteilen beladenen Sattelanhängers am Montag in den frühen Morgenstunden bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat bis zum Vormittag für Behinderungen auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) gesorgt. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Die S1 war laut Polizei jedoch bis 7.45 Uhr gesperrt. Elf Tonnen Kunststoff verbrannten, berichtete die Feuerwehr.

Der 25-jährige Chauffeur hatte kurz nach 1.30 Uhr auf der S1 Richtung Wien einen technischen Defekt am rechten hintersten Rad des Sattelanhängers bemerkt und den Lkw angehalten. Der Rumäne versuchte zunächst erfolglos, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und koppelte dann den Anhänger ab. Die Zugmaschine brachte er aus der Gefahrenzone.

Der Anhänger geriet in Vollbrand, Teile der Ladung schmolzen und flossen teilweise brennend auf die Fahrbahn, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zufällig vorbeifahrende Ehrenamtliche des Roten Kreuzes verständigten die Einsatzkräfte per Funk. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Schwechat-Rannersdorf bekämpften die Flammen, nach einer halben Stunde konnte "Brand Aus" gegeben werden. Ein privates Abschleppunternehmen barg den komplett zerstörten Lkw-Auflieger.

Während der Sperre wurde der Verkehr bei Schwechat/Ost abgeleitet, die erste Spur war bis kurz vor 9.30 Uhr nicht befahrbar. Durch den Brand wurden verkehrstechnische Anlagen und die Fahrbahn erheblich beschädigt, teilte die Feuerwehr mit.

