Gast und Bademeister retteten Steirer vor dem Ertrinken

Ein Badegast hat am Donnerstag einem 72-jährigen Steirer vermutlich das Leben gerettet. Er hatte den Mann reglos am Grund des Beckens eines Schwimmbades treiben sehen. Der alarmierte Bademeister zog den Pensionist aus dem Wasser und schaffte zusammen mit dem Gast eine Wiederbelebung. Der Steirer hatte zuvor wohl massive medizinische Probleme bekommen, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Der 72-Jährige war gegen Mittag alleine im Freibecken des Schwimmbades in St. Stefan im Rosental geschwommen und war nach gesundheitlichen Problemen gerade am Ertrinken. Der 35-jährige Badegast sah ihn am Beckenboden und leitete die Rettungskette ein. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Steirer in die Intensivstation des LKH Feldbach gebracht. Sein Zustand war Freitagfrüh stabil.

(APA/red.)