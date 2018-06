Absturz von Segelflieger am Flugplatz in Salzburg - Ein Toter

Auf dem Flugplatz in Mauterndorf im Salzburger Lungau ist am Samstagnachmittag beim Absturz eines Segelfliegers der Pilot ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Polizei konnte nur bestätigen, dass es einen Absturz gab und dabei ein Mann beteiligt gewesen ist. Die Ermittlungen laufen.

Der Absturz ereignete sich gegen 15.45 Uhr kurz nach dem Start des Segelfliegers. Der Pilot erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtete das Rote Kreuz der APA. Die Unfallursache war vorerst unklar. Die Polizeibeamten vor Ort hätten die nötigen Verständigungen an die Luftfahrtbehörde als auch an die Austro Control gemacht. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, sagte eine Polizei-Sprecherin am Samstagabend zur APA.

(APA)