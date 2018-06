Großeinsatz in Bregenz: Tote Frau im Stiegenhaus gefunden, Mann in Wohnung verschanzt

In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Eine Frau wurde tot aufgefunden. Das habe das Einsatzkommando Cobra gemeldet, das mittlerweile in das Gebäude vorgedrungen ist, in dem sich ein bewaffneter Mann in einer Wohnung im Obergeschoß verschanzt hat, sagte Polizeisprecher Rainer Fitz. Bei der Person handle es sich um eine Frau, sie sei durch Schüsse getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Man habe ihre Leiche im Stiegenhaus entdeckt.

Die Polizei ging von einer Beziehungstat aus. Nicht klar war vorerst allerdings, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen. Mit dem mutmaßlichen Täter habe man bereits Kontakt aufnehmen können. Er befinde sich nach wie vor in einer Wohnung im Obergeschoß des Gebäudes. Die Verhandlungen seien am Laufen, hieß es.

Gegen 10.15 Uhr hatte eine Zeugin Schüsse im Bereich der Straße An der Heufurt gehört und der Polizei gemeldet. Kurz darauf waren bereits 20 Polizeistreifen sowie die Cobra an Ort und Stelle. Das Gebiet Laimgrubenweg und Strabornstraße wurde großräumig gesperrt.

