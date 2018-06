Parkplatz statt Synagoge in Gänserndorf: Denkmalschutz wird geprüft

Der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit zeigt sich bestürzt über den geplanten Abriss der ehemaligen Synagoge im niederösterreichischen Gänserndorf. Das Gebäude aus dem Jahr 1889, das ein "historisches, unwiederbringliches Dokument" sei, soll einem Parkplatz weichen.

Im Gedenkjahr 2018 - 80 Jahre nachdem Gänserndorf am 24. Oktober 1938 in einer Mitteilung an die Bezirkshauptmannschaft als "judenrein" erklärt worden sei - solle nun die letzte Erinnerung an das jüdische Leben in der Stadt ausgelöscht werden. "Wir appellieren an alle zuständigen oder auch nur interessierten Personen und Institutionen, gegen diesen Anschlag auf die Erinnerungskultur (Nieder-)Österreichs Einspruch zu erheben, damit die Zerstörungen jüdischer Kult- und Kulturbauten durch das Nazi-Regime nicht in der Republik Österreich weitergeführt werden", hieß es in der Aussendung.

Anlass um Unterschutzstellung zu prüfen

Die Synagoge in Gänserndorf steht rechtlich nicht unter Denkmalschutz. „Wir haben das aber nun zum Anlass genommen, um eine Unterschutzstellung zu prüfen“, sagte Barbara Neubauer, Präsidentin des Bundesdenkmalamtes, zum "Kurier".

Laut "NÖN"-Lokalausgaben (Niederösterreichische Nachrichten) wogt in der Bezirksstadt seit längerem eine Polit-Debatte über die Zukunft des desolaten Hauses, in dem ein Jugendzentrum untergebracht sei. Die Grünen Gänserndorf seien gegen einen Abbruch. Aus ÖVP-Sicht sei ein Parkplatz auch im Interesse der Wirtschaft dringend notwendig.

Zudem stehe das Objekt nicht unter Denkmalschutz und die Stadtgemeinde sei seit Jahrzehnten ohne irgendwelche Auflagen uneingeschränkte Eigentümerin. Man habe auch mit der Kultusgemeinde gesprochen - für sie sei nur die Gedenktafel erhaltenswert, hatte Bürgermeister Rene Lobner (ÖVP) laut der Wochenzeitung im Mai erklärt.

Aktuellen Medienberichten zufolge sei ein Abriss bereits 2014 im Stadtrat beschlossen worden. Nun wolle allerdings das Bundesdenkmalamt die Frage des Denkmalschutzes prüfen.

(Red./APA)