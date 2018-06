Patientenanwälte schlagen Alarm: Schwere Qualitätsmängel bei Ärzten

Österreichs Patientenanwälte schlagen Alarm: Sie sehen sich in ihrer

jahrelangen Kritik an der Qualitätssicherung in den heimischen

Arztpraxen bestätigt. Eine jüngst fertiggestellte Studie des

Instituts für höhere Studien (IHS) stelle dieser ein "niederschmetterndes Zeugnis" aus, erklären sie in einem kürzlich an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) versandten Brief mit Reformforderungen.

Durchgeführt wird die Qualitätssicherung in Österreich durch die

ÖQMed GmbH, einem Tochterunternehmen der Österreichischen

Ärztekammer (ÖÄK). Dass sich die Ärzte damit gewissermaßen selbst

kontrollieren, wurde über die Jahre immer wieder bemängelt. Das IHS

fasst das so zusammen: "Das von der ÖQMed ausgearbeitete und

durchgeführte Qualitätssicherungsverfahren wurde bisher von mehreren

Seiten kritisiert und scheint auch dem internationalen Vergleich

nicht standzuhalten."

Der ARGE der Patientenanwälte wurde die Studie kürzlich

präsentiert. Sie sehen sich auch in weiteren Punkten bestätigt, etwa

was die Fortbildung betrifft. Österreich nehme hier unter den

untersuchten europäischen Ländern eine Extremposition ein, so das

IHS. Es gebe zwar eine Verpflichtung zur Fortbildung, diese sei

jedoch keine Voraussetzung für eine strukturierte Rezertifizierung

der Ärzte: "Hinzu kommt hierbei außerdem, dass es laut Gesetzestext

keine expliziten Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung der

Fortbildungspflicht gibt."

Von Europa lernen

Der Schluss des IHS: "Für das österreichische System empfiehlt es

sich daher, von europäischen Vorbildern zu lernen und allen voran

die Qualitätssicherung im niedergelassenen Bereich institutionell

neu zu ordnen. Zudem scheint eine Revision des momentanen

Evaluierungsverfahrens als unausweichlich, da es nicht nur

fundamentale methodische Schwächen aufweist, sondern auch nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht."

Die Patientenanwälte sehen sich damit in ihrer Rolle als mahnende

Stimme bestärkt. Fälle von gravierenden, nur zufällig entdeckten

Qualitätsmängeln, meist ohne Sanktionen für die Ärzte, hätten die

Patientenanwälte "immer wieder veranlasst, das unzulängliche System

infrage zu stellen", heißt es in dem vom niederösterreichischen

Patientenanwalt Gerald Bachinger gezeichneten Brief an

Hartinger-Klein: "Insbesondere wurde explizit eine systematische

externe Überprüfung durch eine von der Österreichischen Ärztekammer

unabhängige Stelle gefordert." Es gebe dazu erprobte und effektive

Modelle, insbesondere das Europäische Praxisassessment.

Hartinger-Klein wird in dem Schreiben aufgefordert, im Lichte der Studie die Qualität der Patientenversorgung und damit die Patientenrechte zu stärken: "Insbesondere ersuchen wir Sie dringend, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in den österreichischen Ordinationen auf internationales Niveau zu heben und die

Empfehlungen der Studie rasch und vollständig aufzugreifen."

(APA)