Bundesheer-Hubschrauber in Kärnten abgestürzt

Nahe der Wolayerseehütte in den Karnischen Alpen ist am Freitag um 10.26 Uhr ein Hubschrauber des Bundesheeres abgestürzt. Der Pilot und die drei weiteren Crew-Mitglieder, alle Soldaten, konnten sich nach einer "harten Landung" unverletzt in Sicherheit bringen, bevor die "Alouette III" umkippte und in Flammen aufging. "Die Alouette III ist auf allen drei Rädern hart aufgeschlagen", ließ Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, via Twitter ausrichten. Starker Rückenwind dürfte den Bundesheer-Hubschrauber in die folgenschweren Turbulenzen gebracht haben

Die AlouetteIII kam vermutlich aufgrund des Rückenwindes in Turbulenzen. Sie hat auf allen 3 Rädern hart aufgesetzt und ist dann umgefallen. Der Pilot, der Techniker, der Flugretter und eine weitere Person konnten aussteigen und sie sind unverletzt. Die Maschine brennt. 29. Juni 2018

Ministerium will Unfall untersuchen

Ein SAR-Hubschrauber ("Search and rescue") befand sich kurze Zeit nach dem Flugunglück auf dem Weg zur Unfallstelle im Gebirge auf knapp 2.000 Metern Seehöhe.

Bei dem Flug handelte es sich um einen Ausbildungsflug. Im Ministerium werde nun eine Kommission gebildet, um den Unfall zu untersuchen.

(APA)