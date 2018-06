Patient fiel vom OP-Tisch: Grazer LKH sucht nach Ursachen, Operationen verschoben

Nach dem Zwischenfall in einem Operationssaal im Grazer LKH, bei dem am Donnerstag ein Patient vom Tisch gerutscht ist, ist am Freitag intensiv Aufklärung des Falls gearbeitet worden. Man sei aber "sehr optimistisch", bald mehr zu wissen, betonte Presssprecher Reinhard Marczik. Derzeit seien 20 Tische derselben Serie außer Betrieb, auf zwölf anderen könne gearbeitet werden.

Der Vorfall ereignete sich vor einer geplanten Operation. Der Patient rutschte plötzlich samt Auflage vom - in alle Richtungen verstellbaren - Operationstisch. Ob ein technischer Defekt oder ein Bedienungsfehler die Ursache dafür waren, konnte vorerst nicht geklärt werden. Zunächst wurden alle baugleichen Tische aus dem Betrieb genommen. Es handelt sich um jene Modelle, die seit der Neueröffnung der Chirurgie im Vorjahr im Einsatz waren. Dringende Operationen können aber auf zwölf anderen Operationstischen durchgeführt werden, versicherte Marczik. Auch der betroffene Patient konnte noch am Donnerstag operiert werden.

Operationen verschoben

Nicht unbedingt nötige Operationen wurden verschoben, es handelt sich dabei "um einige Dutzend". Da am Wochenende ohne keine geplanten Operationen durchgeführt werden, sollten die zwölf Tische bis zu Wochenbeginn auf jeden Fall ausreichen. "Ziel ist es, dass ab der nächsten Woche wieder alle Operationstermine in Betrieb sind", hieß es seitens der Krankenanstaltengesellschaft (KAGes).

(APA)