Großdemo und Baustellen: Startschuss für die Ferien, einbremsen im Verkehr

Die Demonstration der Gewerkschaft gegen den 12-Stunden-Arbeitstag sowie eine weitere Demo werden am Samstag in Wien zahlreiche Verzögerungen im Verkehr führen - sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Das teilten Wiener Linien, ÖAMTC und ARBÖ am Freitag mit.

Bei der Demo "Frieden in ganzer Welt" werden ab 12 Uhr bis zu 2.000 Teilnehmer auf der Route Rennweg - Schwarzenbergplatz - Ring - Burgtor zum Heldenplatz unterwegs sein. Ab 14 Uhr werden sich außerdem zehntausende Teilnehmer der Gewerkschaftsdemo am Christian-Broda-Platz versammeln und anschließend über die Mariahilfer Straße - Babenbergerstraße - Ringstraße zum Heldenplatz marschieren.

Während der beiden Kundgebungen kommt es entlang der Marschroute immer wieder zu Straßensperren. ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit erheblichen Zeitverlusten, vor allem auf der Ringstraße und der Zweierlinie, Lothringerstraße - Getreidemarkt - Museumstraße - Auerspergstraße sowie Linke/Rechte Wienzeile, Burggasse, Neustiftgasse und Operngasse. Auch auf den Zufahrten in die Innenstadt werden Staus nicht ausbleiben, hieß es in einer Mitteilung.

Innenstadt meiden oder U-Bahn nehmen

Auch Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln sind betroffen. Die Ringlinien 1, 2 und D werden vermutlich kurzgeführt beziehungsweise umgeleitet. Die Linie 71 fährt nur zwischen Zentralfriedhof 3.Tor und Schlachthausgasse (U3). Die Linie 4A fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße. Die Vienna Ringtram wird eingestellt.

Zusätzlich kommt es zwischen 14.30 und 19.00 Uhr zu weiteren Einschränkungen: Die Linie 5 fährt nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße (U6). Die Linie 13A fährt nur zwischen Alser Straße, Skodagasse und Neubaugasse / Siebensterngasse, bzw. Hauptbahnhof und Amerlingstraße. Die Line 57A fährt nur zwischen Anschützgasse und Amerlingstraße und die Linie 49 fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz.

Die Experten empfehlen, dem innerstädtischen Bereich großräumig auszuweichen bzw. auf U-Bahnen umzusteigen.

Baustellen in Kärnten und Wien

Auch die Saison der Baustellen ist eröffnet. Die Klagenfurter Schnellstraße (S37) wird über den Sommer saniert. In der Folge kommt es zu Verkehrsbehinderungen, kündigte die Asfinag am Freitag an. Von 2. bis 27. Juli wird der Belag im Abschnitt Maria Saal - St. Veit Süd erneuert, wobei zuerst die Fahrtrichtung Klagenfurt, dann die Fahrtrichtung St. Veit für zehn bis 14 Tage gesperrt und der Verkehr über Landesstraßen umgeleitet wird.

Am Dienstag, dem 3. Juli 2018, beginnen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Endlichergasse von Ludwig-von-Höhnel-Gasse bis Holzknechtstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts im 10. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Außerdem wird bis zum 2. September 2018 die Fahrbahn der Hadikgasse zwischen Schloßallee und Kennedybrücke im 14. Bezirk teilweise erneuert.

Im Rahmen des alljährlichen Gürtelinstandsetzungsprogramms werden von 3. Juli 2018 bis 31. August 2018 am gesamten Äußeren Gürtel infolge der hohen Verkehrsbelastung und nach Aufgrabungen beschädigte Betonfelder Belagsausbesserungen vorgenommen sowie Künetten instandgesetzt.

Am Montag drohen außerdem massive Zugverspätungen und Zugausfälle wegen Betriebsversammlungen bei den ÖBB.

(APA)