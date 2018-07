Tiroler Probeführerscheinbesitzer raste mit 146 km/h durchs Dorf

Es war eine der massivsten Geschwindigkeitsübertretungen der letzten Zeit in Tirol: Am Samstag konnte eine Zivilstreife einen 17-Jährigen stoppen, der mit seinem Pkw, so die Polizei, mit 146 km/h durch die kleine Ortschaft Buch in Tirol (Bez. Schwaz) raste.

Der Probeführerscheinbesitzer war gegen 8.45 Uhr auf der B 171 in östliche Richtung unterwegs gewesen und hatte das vorgegebene Tempolimit (70 km/h) um mehr als das Doppelte überschritten. Die Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung nahm dem Jugendlichen den Führerschein an Ort und Stelle ab und untersagte ihm die Weiterfahrt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

(APA)