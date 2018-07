Justizpanne: Terror-Verdächtige wieder frei

Wien/Graz. Es war der 26. Jänner 2017, als der damalige ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka auf einer Pressekonferenz verkündete, dass ein in Wien und Graz aktives Salafisten-Netzwerk zerschlagen worden sei. Bei dem Schlag gegen radikale Islamisten waren 800 Polizeibeamte im Einsatz. Die Verdächtigen hätten vorgehabt, einen Gottesstaat zu errichten, so Sobotka. 14 Personen wanderten umgehend in U-Haft. Dieser Tage mussten auch die letzten vier Personen freigelassen werden. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Graz in einem – der „Presse“ vorliegenden – Beschluss angeordnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2018)