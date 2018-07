Unfall nach Übung: Feuerwehr wich Feuerwehr aus und kippte um

Ein Löschfahrzeug ist am Freitagabend bei einer Feuerwehrübung im südoststeirischen Mettersdorf am Saßbach nach einem Ausweichmanöver von der Straße abgekommen, über eine Böschung gefahren und umgekippt. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt. Der Beifahrer und vier Kinder, die sich im Wagen befunden hatten, wurden vorsorglich ins Spital gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 40-jährige Feuerwehrmann war um 20.40 Uhr mit seinem Beifahrer und dem "Feuerwehrnachwuchs" (im Alter von zehn, zwölf und 13 Jahren) auf einer Gemeindestraße in Richtung Mettersdorf am Saßbach unterwegs, als ihm ein weiteres Feuerwehrfahrzeug entgegenkam. Er wich laut Polizei auf das aufgeweichte Straßenbankett aus, kam dabei aber von der Fahrbahn ab.

Die Kameraden des entgegenkommenden Fahrzeugs leisteten Erste Hilfe. Der schwerverletzte Lenker - der Alkotest ergab 0,0 Promille - wurde mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Graz geflogen. Die vier Kinder wurden von einem Fahrzeug des Roten Kreuzes, das in die Übung eingebunden war, ins Spital gebracht, ebenso der 33-jährige Beifahrer. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs wurde ein Kranwagen der Freiwilligen Feuerwehr Mureck angefordert.

