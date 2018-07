Einbrecher läutete versehentlich den Hausbesitzer heraus

Ein noch Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag in ein Geschäft in Kefermarkt (Bezirk Freitsadt) eingebrochen und hat über 100 Stangen Zigaretten sowie Bargeld erbeutet. Bei seinem Coup unterlief dem Mann auch ein schweres Missgeschick: Er drückte wohl irrtümlich die Türglocke und weckte den Geschäftsinhaber. Dieser sah noch, wie sich der Einbrecher davonmachte, berichtete die Polizei.

Der im selben Haus wohnende Inhaber beobachtete den als korpulenten Mann mit Stirnglatze beschriebenen Kriminellen, wie er in einen weißen Kombi stieg und wegfuhr. Die Schadenshöhe belief sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bat, Hinweise zum Täter an die Polizeiinspektion Freistadt unter der Telefonnummer 059133-4300 zu richten.

Ein Dieb im Bezirk Braunau erleichterte am Mittwoch sein Opfer ebenfalls um mehrere Tausend Euro, wie die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab. Einer 63-Jährigen war in Mattighofen die Geldtasche samt Bargeld und zwei Bankomatkarten gestohlen worden. Die Frau dürfte dort die Pin-Codes mit aufbewahrt haben. Nur wenige Stunden später wurden an drei verschiedenen Bankomaten in Mattighofen und Mauerkirchen erhebliche Beträge abgehoben.

(APA)