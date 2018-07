Der Wolf und die Menschen – kann das funktionieren?

Hubert Stock wohnt idyllisch. Auf einem Hügel direkt am Wald in der Nähe von Werfen in Salzburg steht der Bauernhof, auf dem er etwa 30, 40 Schafe hält. Als er am 1. Mai nach dem Aufstehen aus dem Fenster des Schlafzimmers schaute, war der Anblick aber alles andere als idyllisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)