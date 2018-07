Die kreativste Toilette der Welt kommt aus Niederösterreich

Ein Unternehmen aus Österreich erobert die Schweizer Berge: Wo 1969 der Bondfilm "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" gedreht wurde, haben die Erlebnisarchitekten von pronatour aus Niederösterreich (Leobendorf) eine kreative Toilette geschaffen. Dafür wurde das Projekt jetzt mit dem "International Toilet Tourism Award 2018" ausgezeichnet. Die Toilette befindet sich auf dem Gipfel des Schilthorns, der zu den Top-Tourismus-Destinationen der Schweiz zählt.

Der Gipfel des Schilthorns steht ganz im Zeichen von James Bond. Im Gipfelgebäude tauchen die Besucher gleich beim Aussteigen aus der Gondel in die Welt von 007 ein. An den Originalschauplätzen sind auf Filmklappen Bondszenen zu sehen, ein leuchtender "Bombencountdown" zeigt die Abfahrt der nächsten Gondel an. Auf der 360°-Panoramaterrasse erwarten die Besucher lebensgroße Silhouetten und ein Bond-Pistolenlauf, durch den man sich vor der imposanten Gebirgslandschaft fotografieren kann.

– pronatour

Das prämierte stille Örtchen wurde ebenfalls in die Welt von 007 integriert; Damen treffen auf Bond-, Herren auf Bondgirl-Silhouetten. Über den Pissoirs ermahnen Schilder mit den Aufschriften „Aim like James!“ und „Shake, don’t stir!“, für Treffsicherheit und Tropffreiheit zu sorgen. Eine Hypnose-Kabine, Bond-Intro- und Maschinengewehr-Soundeffekte sowie 007, der die Besucher plötzlich aus dem Spiegel anspricht, machen das Bondfeeling komplett.

Die niederösterreichischen Erlebnisarchitekten von pronatour planen und realisieren Erlebniswege, Themenparks, Erlebnisspielplätze, Ausstellungen, Aussichtsplattformen und Winterinszenierungen

