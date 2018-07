Kirchenasyl: Gott schütze Ali

Die Mauern des Klosters St. Peter haben schon vielen Schutz geboten. Seit 696 leben und arbeiten hier Benediktinermönche, hier konnten sie sich vor Angriffen, der Außenwelt und den Mächtigen zurückziehen. Doch dieses Mal schützen die gelben Mauern in der Salzburger Innenstadt einen, der eigentlich gar nicht per Definition zur Kirche zählt. Einen 23-jährigen Muslim, gut integriert, beliebt in der Arbeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)