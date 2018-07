Gemeinde muss für Hechtbiss 14000 Euro zahlen

Die "Pielachtaler Sehnsucht" ist ein beliebter Badesee im Mostviertel. Im Sommer 2015 kühlt sich der damals 7-jährige Kilian im See ab. Plötzlich wird er von etwas gebissen und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Hecht hatte ihn gebissen. Im Spital muss Kilian mehrmals operiert werden. Für den Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Hofstetten-Grünau findet der Fall nun ein unangenehmes Ende. Denn das zuständige Gericht hat beschlossen, dass die Gemeinde für ein Schmerzensgeld in der Höhe von 14000 Euro aufkommen muss.

Das Gericht hat den Bürgermeister, was den Fischbestand des Sees betrifft, als Tierhalter eingestuft. "Es tut weh, dass wir verloren haben. Eine öffentliche Einrichtung zu erhalten, wird immer schwieriger", sagte Bürgermeister Arthur Rasch zu den NÖN. Ein Nachspiel könnte das Urteil auch für den Badesee haben. Das Gutachten erkannte einen zu hohen Besatz an Hechten im See. Ein Abfischung der Raubfische wird nun diskutiert. Dadurch könnte sich aber die Wasserqualität verschlechtern, befürchtet die Gemeinde.

Auch andere Tiere die im und um den See leben, könnten ein Problem bei der Haftung machen. Etwa die Biber, die ebenfalls im See leben. Bürgermeister Rasch ist verärgert: "Es ist egal, ob wir Eintritt verlangen oder nicht und auch die Tafeln 'Baden auf eigene Gefahr' sind völlig wertlos."

(Red)