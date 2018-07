Strafvollzug: Moser will Bodycams in Gefängnissen

Wien. Die Situation in Österreichs Gefängnissen ist angespannt. Hohe Häftlingszahlen stehen einer Personalknappheit bei der Justizwache gegenüber. Dazu kommen ein wachsender Anteil ausländischer Häftlinge verschiedenster kultureller Herkunft, eine hohe Quote an Drogen- und Alkoholabhängigen und eine Zunahme „extrem gefährlicher Insassinnen und Insassen“. Justizminister Josef Moser (ÖVP), der diese besorgniserregende Diagnose stellt, will jetzt den Einsatz von Bodycams für Justizwachebeamte testen.