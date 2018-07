Österreich: Ein Land der Waldbesitzer

Es gibt Bilder, die sind in unseren Köpfen fest verankert. Denken Sie zum Beispiel an einen Förster. Natürlich männlich, nicht allzu jung, mächtig (und zwar nicht nur auf die Statur bezogen) und vielleicht ein bisschen unheimlich, weil er ja auch noch Jäger ist – mit fixem Platz am Wirtshausstammtisch, an dem die Angelegenheiten im Ort besprochen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)