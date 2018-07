Jungbauer in Kärnten rastete aus: Mehrere Waffen abgenommen

Ein 26-jähriger Kärntner ist am Wochenende ausgerastet. Der Jungbauer, der mit seinem jüngeren Bruder wegen der Führung des Betriebes schon länger streitet, fuhr am Samstagabend am Bauernhof im Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto absichtlich in den Pkw des 24-Jährigen. Er soll laut Polizei auch den Vater mit dem Umbringen bedroht haben.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Seine legal besessenen drei Schusswaffen samt Munition musste der Verdächtige abgeben. Er wird wegen dem Vorfall mit den Autos wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie wegen der gefährlichen Drohung angezeigt

(APA)