Luftballon aus Oberösterreich angeblich in Australien gelandet

Ein Luftballon eines Kinderfestes in St. Willibald im Bezirk Schärding ist soll in Australien gelandet sein. Wie die BezirksRundschau in ihrer jüngsten Ausgabe berichtete, soll der Ballon damit rund 14.000 Kilometer Luftlinie in vier Wochen zurück gelegt haben. Das wäre eine Durchnittsgeschwindigkeit von etwas mehr als 20 Kilometer pro Stunde.

Der Luftballonstart war einer der Programmpunkte des Kindergartenfestes am 8. Juni. 70 Ballone stiegen in die Höhe. Angehängt waren Briefe an die Finder mit dem Ersuchen, sich zu melden. Kurze Zeit später kamen zwei Antworten aus der Region Bayerischer Wald.

Die große Überraschung soll es dann aber am 17. Juli gegeben haben: Post aus Australien. Der Absender lebt in der etwas mehr als 600 Einwohner zählenden, 125 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegenen Stadt Dalyston im Bundesstaat Victoria.

Erste Zweifel

Es gibt allerdings auch Zweifel an der Geschichte. Ein Mitarbeiter der Gemeinde, der zwar die Echtheit des Briefes samt Poststempel nicht anzweifelt, sagt den "Oberösterreichischen Nachrichten", dass die Sache "schwer ernst zu nehmen" sei: "Ein Bekannter oder Verwandter in Australien hatte wohl den Kindern eine Freude machen wollen." Auch eine von der Zeitung bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik eingeholte Expertise stützt die These: "Das ist unmöglich", heißt es dort verkürzt gesagt.

>> Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten"

(APA/Red.)