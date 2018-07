Dorian, das Polizeipferd

Wenn Dorian morgens die Augen öffnet, sieht er den Adler der Republik. Der thront am Ende der großen Halle in jenen royalen Gemäuern, die Dorians Artgenossen schon zu Habsburgers Zeiten bewohnt haben. Angesichts seines stolzen Stammbaumes scheint das auch angemessen.



In seinen Adern fließt das Blut von Destano, Donnerhall und De Niro. Von Worldcup I, Brentano und Lemon XX – alle höchst erfolgreiche Persönlichkeiten, die das Herz von Branchenkennern höherschlagen lassen. Aber der neue Star in der Familie heißt Dorian: Er ist Österreichs erstes Polizeipferd.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2018)