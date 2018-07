Waldbrandgefahr in Österreich nimmt zu

Mit der anhaltenden Hitzewelle steigt das Risiko von Waldbränden auch in Österreich. Feuerwehren in Tirol und in Salzburg warnen davor, Feuer zu entzünden. In der Stadt Salzburg gilt zudem ein Rauchverbot in Waldgebieten. In Vorarlberg ist am Montagnachmittag in einem Waldstück in Götzis ein Feuer ausgebrochen, bei dem 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren.

In Salzburg ist Rauchen verboten

Die Stadt Salzburg hat am Dienstag wegen des trockenen Wetters und der Hitze eine Verordnung zur Vermeidung von Waldbränden erlassen. In Wäldern und in Bereichen rund um Forstgebiete ist jegliches Feueranzünden und auch das Rauchen verboten. Die Regelung gilt bis auf Widerruf, Übertretungen können mit Strafen von bis zu 7.200 Euro geahndet werden.

Die Feuerwehren in Salzburg haben in den vergangenen Tagen bereits zwei mal zu kleinflächigen Waldbränden ausrücken müssen. An sich ist die Waldbrandgefahr im Bundesland Salzburg noch gering, allerdings bestehe in einzelnen Regionen ein erhöhtes Risiko, etwa rund um die Landeshauptstadt, im Teilen des nördlichen Flachgaus und im Zentrum des Lungaus, heißt es in einer Aussendung.

Auch in Tirol erhöhte Gefahr

Auch das Land Tirol hat am Dienstag angesichts der anhaltend hohen Temperaturen vor Waldbrandgefahr gewarnt. Die Hitze gepaart mit geringen Niederschlägen und der daraus resultierenden Trockenheit im Wald und auf den Feldern erhöhe das Risiko von Waldbränden, hieß es in einer Aussendung. Deshalb wurde zu besonderer Achtsamkeit aufgerufen.

Der Landesforstdienst ersuchte die Bevölkerung eindringlich, jegliches Feuerentzünden im Wald zu unterlassen. Besondere Vorsicht sei bei offenem Feuer und beim Grillen, auch in Waldnähe, geboten. Keinesfalls dürften glimmende Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten im Wald achtlos weggeworfen werden.

Die Situation dürfte sich angesichts der Hitzewelle laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) rasch zuspitzen. Das gilt besonders für die jetzt schon gefährdeten Bereiche. In den betroffenen Gebieten hat es seit längerer Zeit nicht mehr flächendeckend geregnet, durch die sommerliche Temperaturen ist die Vegetation zum Teil ausgetrocknet.